Sport.quotidiano.net - Cremonese, contro il Frosinone una vittoria di qualità. Stroppa: “Possiamo costruire qualcosa di importante”

Cremona – Lasi impone con un eloquente 3-0 in casa di unche si conferma in difficoltà. I problemi dei gialloazzurri vengono accentuati dalla prova autorevole e convincente della squadra di mister, che rilancia la sua candidatura per le prime posizioni del torneo cadetto ed evidenzia un potenziale di assoluto rilievo, facendo intravedere, anche, la continuità che fino a questo momento della stagione ha frenato le importanti ambizioni dei grigiorossi. Proprio in questo senso latorna dalla Ciociaria dopo aver compiuto un significativo passo in avanti, visto che non solo consolida il quarto posto, ma risale a -6 dallo Spezia, terzo, e riavvicina così i play off. Per quel che riguarda la prestazione degli ospiti, bisogna sottolineare la solidità difensiva messa in bella mostra dai grigiorossi, capaci di far fronte con attenzione continua alle folate offensive dei padroni di casa e di pungere con precisione al momento più opportuno.