Un nuovo patto formativo: "Verso l'industria 5.0"

AREZZOLe nuove sfide dell’impresa contemporanea. È questo il tema delpercorsoper professionisti a sostegno delle piccole e medie imprese, presentato ieri alla Camera di Commercio. Un percorsosulle nuove Pmi, "necessario - come dice Massimo Guasconi - per accendere un riflettore importante sui bisogni della nostra ossatura imprenditoriale". Sempre il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena: "Le piccole e medie imprese rappresentano oltre il 98% del tessuto imprenditoriale, italiano per cui è sempre più importante avere un segmento professionale che sia preparato ad affiancare le attività nell’affrontare sfide sempre nuove. A partire dalla sostenibilità, sia ambientale che sociale, e dalla transizione digitale". La collaborazione al progetto vede unite la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, gli Ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro e la Fondazione Forense.