Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della ventunesima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 11 gennaio 2024 – Dopo la pausa torna laB, con lache si aprirà domani alle 12:30 all'Arechi,la Salernitana affronterà il Sassuolo. I neroverdi, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Cosenza, cercheranno il secondo successo di fila, ma ad attenderli ci sarà una Salernitana rivoluzionata dall'arrivo di Breda in panchina e di Valentini come direttore sportivo. Il Pisa, invece, scenderà in campo lunedì alle 20:30 in casa contro la Carrarese: i nerazzurri sono in un ottimo momento di forma, con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Sampdoria, ma anche i toscani hanno il morale alto grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cesena nell'ultima gara diB, che gli ha permesso di entrare in zona playoff. Lo Spezia ospiterà la Juve Stabia alle 15 di domani, in quello che è a tutti gli effetti il big matchdiB: la squadra di D'Angelo ha conquistato appena un punto nelle ultime due sfide e si è allontanata da Pisa e Sassuolo, per questo contro la Juve Stabia è necessaria una vittoria per riprendere la rincorsa.