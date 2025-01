Lanazione.it - Scomparso il giorno di Natale: una camminata ‘ad occhi aperti’ per Nicola Persano

Camaiore (Lucca), 11 gennaio 2025 - Una“conben aperti” per cercareda Camaiore. Del 76enne non si hanno più notizie daldi. Uno strazio per i suoi familiari, che stanno vivendo un incubo senza fine. Per oggi, 11 gennaio, l'associazione Penelope Toscana, sempre in prima fila quando si tratta di ricerca persone scomparse, ha lanciato un’iniziativa di solidarietà per ripercorrere quei luoghi che l’uomo ha attraversato poco dopo il suo allentamento da casa. Dice la presidente dell’associazione Emanuela Zuccagnoli: “Dalle segnalazioni delle prime ore delsuccessivo abbiamo ricostruito una cartina. È come seavesse fatto un girotondo tra Camaiore, Migliarino, Capezzano e poi Camaiore. Quindi ci concentreremo a rifare questo percorso”, ci ha spiegato Zuccagnoli.