Oasport.it - Patrick Cutrone rovina la festa di compleanno alla Lazio in Serie A: biancocelesti in dieci, pari all’Olimpico

È stato unamaro per la, nell’anticipo del 20° turno del campionato di calcio diA. La compagine biancoceleste è stata fermata 1-1di Roma dal Como, nel giorno in cui ricorreva il 125° anniversario dnascita del club.I padroni di casa si sono portati in vantaggio grazie a un gol del senegalese Boulaye Dia al 34?. Nella ripresa, l’espulsione del francese Loum Tchaouna è costata caroformazione di Marco Baroni, visto ilfirmato daal 72?. Con questo risultato laè salita a quota 36 (quarta posizione), rischiando di perdere terreno da chi la precede in graduatoria. Como a quota 19 punti e prova a un po’ a respirare.Nel primo tempo sono gli ospiti a dettare i tempi del gioco. Paz crea non pochi problemi nella retroguardia laziale, sbagliando a tu per tu con Provedel.