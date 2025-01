Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez alle 20.15. Carlo Lucarelli e il fascismo 2.0, Rosy Bindi e il mistero della telefonata di Berlusconi – LE ANTICIPAZIONI

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ora che è nella pace del Signore spero chefaccia qualcosa di buono per l’Italia e per il mondo”. Dopo quasi vent’anninon ha ancora sotterrato l’ascia di guerra verso l’ex presidente del Consiglio. Sono parecchie le scintille trae il Cavaliere che vedrete nella prima puntataterza stagione di La, il programma condotto da, in onda sabato 11 gennaio20.15 su Rai3. Il direttore del Fatto Quotidiano ospiterà infatti, prima lo scrittore, poi l’ex ministroSanità del governo Prodi ed ex presidente del Pd dal 2009 al 2013.è tornata a parlarecelebre frase pronunciata su di lei dadurante una puntata di Porta a porta del 2009 raccontando un fatto inedito che coinvolge direttamente Bruno Vespa.