Rompipallone.it - Kolo Muani in Serie A, c’è l’accordo: le cifre e la destinazione

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 11 Gennaio 2025 0:00 di Simone DavinoDal Paris Saint-Germain allaA e non solo il contrario, se si pensa all’arrivo alla Tour Eiffel per Kvaratskhelia.Il PSG che fa sul serio per Kvaratskhelia, provando ad inserire con insistenza anche Milan Skriniar nella trattativa per ammorbidire le richieste economiche del Napoli, è “obbligato” anche a liberare poi quelli che saranno i giocatori che non troveranno più spazio e con la volontà di accontentare gli stessi giocatori.Secondo quanto svelato da Nicolò Schira, ci sarebbe infattiinA proprio per il trasferimento di, calciatore francese che da quando è al Paris Saint-Germain ha vissuto più bassi che alti e che vuole convincere adesso il PSG a lasciarlo partire aconsone alle richieste del club con il quale si sarebbe accordato.