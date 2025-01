Dilei.it - Jacqueline Luna, le parole dedicate alla suocera (e la frecciata a mamma Heather Parisi)

dolcissime quelledaDi Giacomo ad Anna, la madre del cantante Ultimo e papà del suo bimbo Enea. L’influencer, diventata madre lo scorso 30 novembre, ha voluto ringraziare pubblicamente laper averla aiutata in questi primi mesi di maternità, quelli più difficili per un neo genitore. Nessun riferimento invece ache, a quanto si evince dalledell’artista, non le sarebbe stata vicina in questo momento così delicato della sua vita.Di Giacomo, la dedicae laChe i loro rapporti non siano idilliaci è chiaro da tempo, ma un’ulteriore conferma è arrivata proprio daDi Giacomo che continua a non fare menzione della madre, anche quando si parla del piccolo Enea, venuto al mondo lo scorso 30 novembre a New York.