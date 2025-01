Laspunta.it - Corri per la Befana 2025: i Top Runners Castelli Romani in azione al Parco degli Acquedotti

Lunedì 6 gennaio, l’Epifania ha regalato una giornata speciale di sport e tradizione con la XXXI edizione della. La gara ha visto idori sfidarsi su un percorso di 10,100 km immerso nei paesaggi suggestivi dele dei quartieri del Tuscolano. Tra gli oltre mille partecipanti, i Topsi sono distinti per dedizione, performance e grande spirito sportivo.In cima alle classifiche del team, Marco Quaglia ha dimostrato un’eccellente forma fisica, tagliando il traguardo in 35 minuti e 48 secondi. Questo gli è valso il 15° posto assoluto e il 3° nella categoria SM45, confermandosi unoatleti più competitivi della squadra. Poco più indietro, Alessandro De Vitis ha chiuso in 36 minuti e 56 secondi, conquistando il 19° posto assoluto e il 7° nella categoria SM.