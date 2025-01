Iodonna.it - «Un'enciclopedia della comicità televisiva italiana» per «far scoprire ai Millennials e alle generazioni Y e Z come si divertivano i loro genitori e nonni»

«Un'». Così viene presentatoRidevamo, il nuovo programma di Rai Cultura ideato da Renzo Arbore e Gegè Telesforo insieme a Ugo Porcelli, in onda dal 9 gennaio ogni giovedì in seconda serata su Rai 2. Ogni puntata dura venti minuti nei quali il pubblico del piccolo schermo potrà rivivere i momenti miglioririsatadel secondo Novecento. Un viaggio nel tempo all'insegnarisata, dunque, perché l'obiettivo del programma è proprio questo: far ridere. Renzo Arbore su Rai 2 conridevamoIl programma ripropone scene di «Risate del passato, che valgono ancora nel presente e probabilmente nel futuro», spiega Renzo Arbore in una notaRai.