Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 64-65, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: controsorpasso basco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAncora un timeout chiamato da Pablo Laso, 3? alla conclusione.71-67 TRIPLA POLONARAAAAAAAAAAA!che allunga a quattro punti il suo margine sugli avversari.68-67 2/2 dalla lunetta per Morgan, il quale ha costretto al fallo antisportivo Cabarrot.66-67 Ancora a segno Jaramaz, uno dei protagonisti di quest’ultimo quarto.Timeout.66-65 Torna a marcare punti Cordinier.64-65 Ottima iniziativa di Samanic,nuovamente in vantaggio a 5? dal termine.64-63 A segno Grazulis in girata,!62-63 Tap-in vincente di Cabarrot, i baschi tornano a comandare le operazioni.62-61 Primo tentativo vincente dai tre punti per Cabarrot.62-58 TRIPLA HACKETTTTTT! Il veterano azzurro si sblocca nel momento più importante.59-58 Schiacciata vincente di Samanic,a -1 dalla