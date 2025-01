Quotidiano.net - La Polonia non vuole arrestare Netanyahu, il richiamo della Ue: “Sosteniamo la Corte Penale Internazionale”

Roma, 10 gennaio 2025 - La Ue bacchetta Varsavia sul caso, se il premier israeliano andrà alla cerimonia di commemorazione per l'80esimo anniversarioliberazione di Auschwitz, il governo polacco lo dovrà, come da richiesta(Cpi)."L'Ue sostiene la(Cpi) e rispetta l'indipendenza e l'imparzialità: il Consiglio chiede a tutti gli Stati membri di cooperare con la, compresa l'esecuzione dei mandati di arresto", ha ricordato un portavoceCommissione commentando il possibile "libero accesso" a Benjaminche Varsavia sembra disposta a concedere. Secondo i media è stato lo stesso presidente polacco a chiedere al governo di Varsavia di non, nel mirino da tempoche ha emesso un mandato di cattura per il primo ministro israeliano.