Calciomercato.it - Inter, scelto l’erede di Frattesi: è un ex milanista

La mezz’ala vuole lasciare i nerazzurri in questo calciomercato di gennaio. Deciso chi dovrebbe rimpiazzarlo nella rosa di Inzaghiè uno dei grandi protagonisti di questo calciomercato di riparazione La mezz’ala ha capito che con Inzaghi non avrà mai un ruolo da protagonista, così da settimane sta spingendo per andare via dall’. Il suo obiettivo è trasferirsi, o meglio tornare alla Roma che lo ha messo sulla lista degli obiettivi di gennaio.di: nome clamoroso (LaPresse) – calciomercato.itL’non vuole privarsene a stagione in corsa, ma allo stesso tempo non lo considera incedibile. Tradotto: alla giusta offerta potrà partire. La società fa filtrare che la richiesta è sui 45/50 milioni, ma l’operazione potrebbe chiudersi anche a meno: sui 30/40 milioni con bonus dentro.