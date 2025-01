Thesocialpost.it - Grande Fratello, Shaila Gatta: “A fare la spesa da Esselunga ci vanno i fessi”. La replica della catena

Durante una delle ultime puntate del, ex velina di Striscia la Notizia e ora concorrente del reality, ha sollevato una polemica con una dichiarazione sorprendente: «Aladaci». Una frase che non è passata inosservata, sndo una reazione ironica sui social da partecelebredi supermercati.Leggi anche:, forte lite a tavola tra Helena e Jessica: “Pu***”La risposta dihato con prontezza sui social, pubblicando un’immagine di un gatto dall’aria irritata accompagnata dalla didascalia: «Quando scopri di essere in trend: quici cova». Un gioco di parole che ha trasformato l’episodio in un’occasione di marketing e ha rilanciato l’azienda al centro dell’attenzione mediatica.