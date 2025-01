Iodonna.it - Dalla donazione di 1 milione di dollari di Jamie Lee Curtis alla raccolta di abiti per gli sfollati organizzata da Sharon Stone: ecco chi è sceso in campo

Los Angeles brucia. E in un inferno di fuoco, sono tante le star che hanno visto le loro case distrutte dagli incendi, da Paris Hilton a Milo Ventimiglia. Ma, dopo la paura, tanti personaggi dello star system hanno deciso di reagire mobilitandosi per far fronte all’emergenza.Leeha annunciato ladi undiper aiutare i più bisognosi in questo momento.sta organizzando unadi indumenti. E il suo appello è stato condiviso via social da Halle Berry e Michelle Pfeiffer. Los Angeles è in fiamme: gli incendi devastano le ville delle star di Hollywood X Leggi anche › Incendi alle Hawaii, l’aiuto concreto di Oprah Winfrey e i 100 milioni donati da Jeff Bezos Emergenza incendi a Los AngelesLa situazione a Los Angeles è drammatica.