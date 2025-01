Secoloditalia.it - Benedetto Soros: se il miliardario tifa per la sinistra diventa magicamente “filantropo”

George, 92 anni, 7,2 miliardi di dollari nel portafoglio al primo gennaio 2025, èto un nome ricorrente in queste ore nel dibattito politico italiano, dopo essere stato tirato indirettamente in ballo dal premier Meloni.Quelle deldi origine ungherese sono le vere “ingerenze” e non certo le esternazioni social di Elon Musk, ha evidenziato Meloni. Il curriculum diparla più di ogni altra opinione. Prendiamo come fonte inattaccabile Forbes, che certo non ha connotazioni ideologiche.Sefosse rimasto nell’Est Europa, dove è nato, meriterebbe l’etichetta che viene affibbiata ai miliardari di quelle zone: “oligarca”. Essendo invece ormai cittadino americano, ha guadagnato la fama di “”. Forbes sottolinea pure le origini della sua fama nera. Con la sua speculazione sulla sterlina “divenne noto come l’uomo che distrusse la Banca d’Inghilterra”.