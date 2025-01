Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Captain America? Non ci sarò nel film, ma gli auguro il meglio”

Brave New World è in uscita il prossimo mese di febbraio eavrebbe dovuto avere una parte nel. La Superstar WWE era stata vista anche sul set cinematografico, ma poi i piani sono cambiati e, di fatto, la sua parte è stata tagliata. Set ne ha parlato durante una recente intervista mettendo ben in chiaro che lui non sarà presente nel.“Copione rivisto più volte”Durante una recente intervista con Chris Van Vliet,ha parlato diBrave New World: “Uscirà a febbraio, ma io non ci. Gliil. Credo che il mio accordo di riservatezza non valga più ora, ma comunque quello dirò è solo una mia opinione. Ci sono stati vari cambi/modifiche di copione. Quello che sarebbe dovuto essere il mio ruolo è stato modificato o completamente eliminato dal