Oasport.it - Pallamano, Mondiali 2025: il girone dell’Italia. Due avversarie africane per il passaggio del turno

Leggi su Oasport.it

L’inizio deidiè sempre più vicino. L’Italia dopo un lungo percorso di qualificazione e un’intensa marcia d’avvicinamento fatta di tanti test amichevoli in giro per l’Europa è pronta a gettarsi nell’avventura iridata, con una partecipazione alla massima competizione planetaria che mancava addirittura da 28 anni (l’ultima volta nel 1997).Si comincerà il 14 gennaio, con la prima gara del Preliminary round: gli azzurri del dt Riccardo Trillini sono stati inseriti nelB – che si gioca a Herning – di cui fanno parte i favoritissimi padroni di casa della Danimarca e le formazionidi Tunisia e Algeria.Per avanzare al secondosarà necessario arrivare fra le prime tre della mini-classifica di questa pool. Un compito che non sarà facile, ma che l’Italia potrebbe riuscire a svolgere.