Lanazione.it - Morto nella cartiera, c’è un fermato: “Ha ucciso l’imprenditore”

Capannori (Lucca), 9 gennaio 2025 – Clamorosa svolta nel caso della morte di Kaja Artan, conosciuto da tutti come Tony, imprenditore albanese terzista. C’è un fermo per la fine dell’uomo, trovatoin una. L’uomo era stato trovato cadavereserata del 7 gennaio. All’inizio si era pensato a un malore ma diverse cose non coincidevano. Dopo una serie di verifiche è scattato il fermo per un uomo sospettato di essere l’autore materiale dell’omicidio.