Nerdpool.it - Chicago PD: Rivelazione bomba sul nuovo membro!!!

Leggi su Nerdpool.it

PD è tornata al lavoro con un’emozionante première invernale della dodicesima stagione ieri sera negli stati uniti. Non c’è stato molto in termini di trama generale, ma l’episodio “Friends and Family” ha presentato una storia serrata e alcune informazioni cruciali suldella UI, Kiana Cook (Toya Turner).La Cook si è affermata silenziosamente come componente importante della squadra nel corso della dodicesima stagione, ma la première invernale le ha dato la possibilità di brillare in un caso teso che riguardava un rapimento. La Cook non solo ha gestito il riscatto in modo esperto, ma ha anche fornito lei stessa il denaro per il riscatto.La madre di Kiana Cook è estremamente riccaCome? Ebbene, l’agente di polizia ha deciso di mollare il freno e di rivelare alcune informazioni sulla sua famiglia.