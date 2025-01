Lapresse.it - Sanremo 2025: Goggia ospite per Milano-Cortina, Luisa Ranieri in pole co-conduzione

Il conto alla rovescia persta entrando nel vivo. A circa un mese dall’alzata del sipario cresce il fermento per la squadra dei co-conduttori e quella degli ospiti. Mentre i big in gara stanno socializzando per i duetti. Più di un artista, infatti, sta pensando di presentarsi in tandem con un altro cantante. Approcci e provini sono all’ordine del giorno. Tony Effe, ad esempio, potrebbe presentarsi in coppia con l’altra sanremese Gaia ed esibirsi in un nuovo ‘Sesso e Samba’. A meno che Carlo Conti non riesca in una mediazione e torni la pace tra Tony Effe e Fedez per una esibizione assieme tra i due litiganti. Ma al momento sembra più una news da Fantache un’ipotesi concreta. Quello che invece si avvicina sempre più a una notizia ufficiale è la presenza all’Ariston comedella campionessa dello sci Sofia, importante anche in ottica2026.