Lanazione.it - L’invasione di Quercia. Tutto il paese al lavoro per la sua grande festa

Leggi su Lanazione.it

Nel solco della tradizione, la riproposta edizione della maxi calza della befana diha confermato di essere un evento consolidato, identitario e capace di attrarre numerosi visitatori. Circa 800 calze distribuite. "Sono state cucite dalle donne dele consegnate a tutti i bambini presenti alla manizione" spiegano dalla Pro Loco LaD’Oro che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Aulla. Altre calze verranno distribuite nei prossimi giorni al centro di socializzazione. I festeggiamenti sono iniziati domenica sera, con la consueta calza calata dal campanile: 25 metri di stoffa decorata dalle tempere del compianto pittore Almo Del Sarto, maestro d’arte che ha insegnato all’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Poi la sfilata dei re Magi che avrebbero dovuto percorrere il borgo ma, a causa della pioggia, si è svolta come processione del bambin Gesù all’interno della chiesa: in testa al corteo, due personaggi con le pive seguiti da paesani in costume e bambini vestiti da angeli accompagnati dalla voce narrante di Cecilia Malatesta.