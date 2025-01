Isaechia.it - Grande Fratello, l’iconica reazione di Esselunga dopo che Shaila Gatta ha detto che “solo i fessi vanno a far la spesa lì”

è di nuovo al centro delle polemiche.La concorrente delnelle ultime ore sta facendo molto parlare di sé fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Questa volta, però, non per la sua turbolenta relazione con Lorenzo Spolverato, con cui sembra essersi definitivamente riconciliata, o per una delle sue accese discussioni con altri compagni (più che mai con Helena Prestes).L’oggetto del rumoreggiare dei social – e non– in questo caso è una sua dichiarazione su un famosissimo supermercato. Si tratta della catena, che in poco tempo è balzata tra i primi posti delle tendenze sul social X.In tanti non si spiegavano quest’improvvisa scalata, compreso l’attore Pierpaolo Spollon, che ha pubblicato un post domandando agli altri utenti la ragione del posizionamento del supermercato nelle tendenze dell’ex Twitter.