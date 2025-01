Iodonna.it - Freddo, vento e sbalzi di temperatura possono provocare fastidiose screpolature sulle labbra: il burrocacao può essere un valido alleato ma come scegliere le formulazioni più adatte oltre che sicure per la pelle? E cosa usare come rimedio in caso di labbra screpolate? I consigli dell’esperta

Leggi su Iodonna.it

Capita spesso, soprattutto in inverno, di ritrovarsi con lema anchedisono tra le cause più frequenti. L’numero uno? Sicuramente il buon vecchio, da portare sempre con sé. Masceglierlo perché sia davvero efficaceche sicuro per ladelicata delle? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Benedetta Basso, cosmetologa AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).secche in inverno: 10 cose da sapere X «Durante la stagione invernale, lesono particolarmente vulnerabili alle temperature più rigide, ale, soprattutto negli ambienti chiusi, alla scarsa umidità,che agliditra l’esterno e le zone interne riscaldate: tutte condizioni queste che compromettono la funzione barriera dellalabiale provocando, disidratazione e la formazione delle“pellicine” – spiega l’esperta.