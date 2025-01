Quotidiano.net - Pmi, Lampugnale: “Manovra 2025 poco incisiva”

Roma, 7 gennaio– In tema di Piccole e Medie Imprese, ladi Bilancio“apparee priva di un impulso agli investimenti capace di consolidare con tassi significativi di crescita l’economia italiana”. A sostenerlo è Pasquale, vicepresidente nazionale PI Confindustria. “Misure come il taglio all’Ires premiale, la proroga del Fondo di garanzia per le Pmi, il rifinanziamento della Zes Unica per il Sud, del sostegno alla quotazione delle PMI e della Nuova Sabatini, così come la rimodulazione degli incentivi per la transizione 5.0, vanno ovviamente nella giusta direzione. Ma al di là di qualche riduzione dell’impatto fiscale, non sono sufficienti ad assicurare al Mezzogiorno, in termini di solidità delle imprese, quel giusto ruolo di hub di crescita e sviluppo e di crescita dell'intero paese che il Sud dovrebbe avere all’interno di una strategia nazionale di sviluppo grazie alle proprie potenzialità e alla vitalità che quotidianamente dimostra”.