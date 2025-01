Sport.quotidiano.net - Napoli, fattore Neres: tutti i numeri della ‘samba’ azzurra

, 7 gennaio 2025 - Quando in estate fu prelevato dal Benfica per 28 milioni, l'operazione non incontrò il plauso unanime: troppo alta la somma per un giocatore non più giovanissimo e neanche tanto costante nell'arcosua carriera, oltre che in teoria designato a ricoprire solo il ruoloriserva in una stagione senza competizioni europee. Invece Davidha saputo smentiregli scettici quasi a tempo di record, prima presentandosi come un ottimo elemento 'spacca partite' e poi dimostrando, quelle partite, di poterle cominciare anche dall'inizio forse con effetti ancora più devastanti. E per giunta su entrambe le corsie, che tra l'altro in casahanno proprietari non esattamente banali. Khvicha Kvaratskhelia domina a sinistra, mentre Matteo Politano è il signore a destra, ma su entrambe si disimpegna con lo stesso rendimento il brasiliano, che sta felicemente mettendo in difficoltà Antonio Conte, uno che di norma le sue gerarchie le ha ben fissate nella propria testa.