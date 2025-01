Inter-news.it - Inter tornata da Riad, Inzaghi concede giorni di riposo: il programma

Archiviata la delusione per la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’si prepara a voltare pagina e a concentrarsi sui prossimi impegni di campionato. Dopo l’intensa trasferta a Riyadh, Simoneha deciso diredialla squadra. Ecco ilE POI LA RIPRESA – Oggi e domani i cancelli di Appiano Gentile resteranno chiusi, consentendo ai calciatori dell’di ricaricare le batterie in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per giovedì mattina. La sconfitta nella Supercoppa Italiana, amarissima per il risultato finale e per le aspettative con cui i nerazzurri si erano presentati all’evento, rappresenta comunque un capitolo che il gruppo vuole lasciarsi alle spalle il prima possibile. La priorità ora è concentrarsi sulla Serie A, dove l’sarà chiamata a reagire già domenica 12 gennaio alle ore 15, in trasferta contro il Venezia, nella ventesima giornata di campionato.