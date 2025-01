.com - Inter, infortuni per Calhanoglu e de Vrij

(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie in casadopo la brutta sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan. Durante la partita, si sono infortunatie de. Due pedine fondamentali per mister Inzaghi in vista anche dei prossimi impegni.ha accusato un fastidio all'adduttore destro e ha dovuto lasciare il campo, nonostante abbia provato a resistere. Al suo posto è entrato Asllani. Per deproblema al flessore come annunciato dallo stesso tecnico nelleviste post match. "Bastoni? Ha detto che dopo la pallonata i primi 5 minuti aveva qualche problemino, ma anche Deaveva un problemino al flessore. Ho aspettato 7-8 minuti, Bastoni sembrava più pronto a finire la partita rispetto a De". Sicuramente i due calciatori salteranno la trasferta in programma domenica contro il Venezia, da valutare le loro condizioni in vista del recupero di campionato in programma il 15 gennaio contro il Bologna.