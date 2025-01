Lanazione.it - Il fascino della divisa preso a botte. Forze dell’ordine ancora nel mirino

Ilperde punti e prende colpi. anche troppi. A giudicare dai referti medici infatti il rispetto per l’autorità dell’uniforme sembra aver perso gradimento. L’anno è iniziato decisamente male e l’elenco dei rappresentanti dellefiniti all’ospedale si è allungato l’altra sera dopo il rilevamento di un incidente stradale. Un carabinierecompagnia di Sarzana ha riportato la frattura di un dito durante la colluttazione con due giovani protagonisti di un incidente stradale a Buonviaggio. I due trentenni sono stati arrestati e si presenteranno già oggi in Tribunale per la direttissima mentre il carabiniere ha concluso la serata di lavoro al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. L’inatteso fuoriprogramma si è verificato l’altra sera a Buonviaggio nel territorio di Vezzano Ligure.