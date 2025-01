Liberoquotidiano.it - De Martino balla con Federica Nargi? Affari tuoi, inquadrature spinte: la regia impazzisce | Video

La serata di– Speciale Lotteria Italia 2025 è stata un successo, così come lo è stata, finora, la stagione dei pacchi di Rai 1 affidata alla nuova conduzione di Stefano De, one man show e volto televisivo dell'anno. Nell'ultimo appuntamento, poi, lo spettacolo ha incluso l'estrazione dei biglietti vincenti della consueta Lotteria Italia che, di fatto, inaugura il nuovo anno. Durante la trasmissione c'è stato l'annuncio dei biglietti fortunati. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è finito a Somaglia, in provincia di Lodi. Quindi, sono stati estratti gli altri premi di prima categoria, tra cui 25 premi da 100mila euro, 50 da 50 mila e 200 da 20 mila. Tra una vincita e l'altra, Deha fatto valere tutte le sue doti di conduttore, ma anche quelle storiche di ballerino, emerse durante la sua prima storica apparizione ad Amici e che gli hanno dato il là per una carriera di successo.