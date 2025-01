Ilfattoquotidiano.it - Attenzione al “Money Muling”, la nuova truffa che spopola su WhatsApp: cos’è, come funziona e come difendersi

“Salve, posso parlarle un attimo?”. Comincia così latelefonica che i malintenzionati usano per sottrarre denaro a delle potenziali vittime, ignare di chi si celi davvero al di là dello schermo. Si chiamaed è unache spesso si consuma su, dove l’impostore contatta la potenziale vittima con un approccio amichevole, così da instaurare un primo rapporto di fiducia. Una volta raggiunta, ecco che iltore propone alla vittima un affare da non perdere: ottenere piccoli guadagni svolgendo attività semplicissime,, ad esempio, mettere un like su Instagram o guardare un video su YouTube. In questa fase, a quanto pare, il pagamento avviene sempre. Si tratta, chiaramente, di cifre piuttosto basse, inviate da altre vittime e non daitori, per cui il guadagno resta piuttosto irrisorio.