Lettera43.it - Secondo i media canadesi sono «imminenti» le dimissioni di Trudeau

The Globe and Mail e The Toronto Star, il primo ministro canadese Justinannuncerà le suequesta settimana. L’annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 8 gennaio, davanti a un caucus nazionale del Partito Liberale, scrivono i giornali citando fonti anonime a conoscenza di questioni interne alla formazione politica di, salito al potere nel 2015 e poi vincitore di altre due elezioni nel 2019 e nel 2021.Justin(Getty Images).In Canada le elezioni nazionaliin programma il 20 ottobre 2025, infatti, avrebbe deciso di fare un passo indietro a causa del crescente dissenso all’interno del suo stesso partito. A ciò si aggiunge una popolarità crollata negli ultimi mesi, con il suo governo sopravvissuto con margine ridotto a una serie di voti di sfiducia.