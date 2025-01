Lettera43.it - La tristezza della fine delle vacanze di Natale: il racconto dell’Epifania

Ero sempre triste da cucciolo il giorno. Un po’ perché segnava ladie un po’ perché era il giorno in cui mio padre mi veniva a prendere a Palazzo Fidia da mia nonna e mi riportava a casa. Piangevo come un pazzo, accovacciato nel sedile posterioresua Bmw 735, con il muso appiccicato al vetro, mentre vedevo allontanarsi con la coda dell’occhio lastra che dava su Via Melegari, dalla quale mia zia e mia nonna, affacciate, mi facevano ciao ciao con le mani.CalzeBefana (Imagoeconomica).Stavo bene, come fossi Alice nel paesemeraviglie, in quell’appartamento in cui, praticamente, trascorrevo quasi per intero tutte le. Ricordo che era un posto tutto strambo e che in parte cadeva a pezzi. Solitamente infatti quello che si rompeva nell’appartamento al secondo piano di Palazzo Fidia non veniva mai aggiustato, come successe per esempio quella volta con lo scaldabagno.