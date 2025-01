Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Panucci: “Conceicao è stato molto fortunato”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Christianha parlato della prestazione delguidato danella vittoria contro lanella semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco, di seguito, le parole dell'ex difensore. "Come diceva un altro portoghese, Mourinho, a volte è meglio essere fortunati che bravi. Lui oggi (ieri ndr) èed è partito col piede giusto». Le parole di Christianmettono in luce un aspetto spesso fondamentale nel calcio: la combinazione tra abilità e fortuna. La vittoria delcontro la, pur sottolineata dall’ex difensore come un risultato meritato, evidenzia anche comeabbia saputo sfruttare al meglio gli episodi a favore. Partire con il piede giusto in una competizione importante come la Supercoppa Italiana potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il tecnico portoghese, che ora avrà il compito di confermare il suo valore e costruire una squadra competitiva anche nei prossimi impegni.