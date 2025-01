Thesocialpost.it - Incidente mortale a Guidonia: 25enne perde la vita in uno scontro frontale

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia ieri sera, 5 gennaio, a, vicino Roma, dove unha spezzato ladi un giovane di 25 anni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21:30 in via Maremmana inferiore, coinvolgendo due automobili in un violento.La vittima era alla guida di una delle due vetture. Ferita gravemente una ragazza di 22 anni, che viaggiava insieme a lui: è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di. Anche il conducente dell’altra auto, unromano, ha riportato ferite ed è stato soccorso.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati, mentre il conducente sopravvissuto è stato sottoposto ai controlli di routine per accertare un eventuale uso di alcol o droghe.