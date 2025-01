Top-games.it - GUIDA Marvel’s SPIDER-MAN 2 come ATTIVARE il VIAGGIO RAPIDO

Ilin-Man 2 è una meccanica che ci consente di attraversare agilmente i vari distretti di New York. Questa incredibile funzionalità, resa possibile dal potentissimo SSD della PlayStation 5, non è disponibile fin dall’inizio, ma è necessarioilseguendo alcuni passaggi.Inizialmente, ilveloce non è subito disponibile in tutti i distretti di New York City, e per aggiungerlo al nostro arsenale dobbiamo compiere alcune azioni specifiche. Inoltre, è importante notare che questo comodo sistema deve essere sbloccato separatamente per ogni distretto.Sbloccare ilin-Man 2Man mano che avanzeremo nella trama del gioco e nei suoi capitoli successivi, nuove missioni secondarie e collezionabili compariranno in ogni angolo della città.