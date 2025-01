Inter-news.it - Calhanoglu costretto al cambio al 34? di Inter-Milan! Il motivo

ALTRO INFORTUNIO – La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan ha subito una svolta inattesa al minuto 34 del primo tempo, quando Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Il centrocampista turco, pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, ha mostrato segni di dolore e ha chiesto immediatamente la sostituzione, lasciando spazio a Kristjan Asllani. Il problema sembrerebbe essere localizzato all'adduttore, ma si attendono conferme ufficiali da parte dello staff medico nerazzurro. Calhanoglu non ha mostrato evidente smorfie di dolori e ha abbandonato il campo con le sue gambe.