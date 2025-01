Oasport.it - Lara Colturi torna a gareggiare per l’Italia? Il piano per Milano Cortina. Ceccarelli: “Cambi di licenza se ne fanno…”

Un’apertura in futuro? Lo scopriremo. Ne ha parlato Giorgio Pasini su Tuttosport e il tema è di quelli spinosi, ovvero “-Italia“. La 18enne torinese, cresciuta al Sestriere seguendo le orme del papà Alessandro e della mamma Daniela, oro in superG a Lake Louise nel 2002, si sta facendo largo nel mondo dei grandi o per meglio dire delle grandi.La diciottenne di San Sicario per la seconda volta in questa stagione ha conquistato una piazza d’onore nel Circo Bianco: dopo il secondo posto nello slalom di Gurgl è arrivato quello tra le porte larghe di Kranjska Gora, dove il ghiaccio è stato compagno di viaggio per le atlete e a rimetterci è stata tra le altre Federica Brignone. Il fatto che, a 18 anni e 50 giorni, possa vantare già due piazzamenti sul podio in due specialità diverse rappresenta un qualcosa di molto speciale.