Ilrestodelcarlino.it - Il Compianto diventa multimediale. L’evento in occasione del Giubileo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Siamo tutti pellegrini di speranza, e la speranza nasce anche attraverso la sofferenza, il dolore, la morte. "Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo: se invece muore, produce molto frutto", sono le parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni. Ed è proprio questo il filo conduttore di ’Come seme che muore’,espositivo che l’Ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi di Modena - Nonantola proporrà da sabato prossimo (e per tutto l’anno) alla chiesa di San Giovanni Battista in via Emilia centro, indel: accanto a una riflessione sul meraviglioso ’del Cristo morto’ di Guido Mazzoni, maestro quattrocentesco della terracotta, verrà presentata una scultura – appositamente realizzata da Michelangelo Galliani e Marika Ricchi – che vuole approfondire il tema dell’Anno Santo e il senso della speranza.