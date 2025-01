I Gunners perdono l’occasione di guadagnare terreno sulla capolista Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 21:33:00 Il web non parla d’altro:Le speranze dell’Arsenal di colmare il divario con ladella Premier League sono state inflitte un duro colpo quando isono stati costretti a pareggiare 1-1 in casa del Brighton.Ethan Nwaneri ha portato gli ospiti in vantaggio nel primo tempo, ma i padroni di casa hanno risposto dopo l’intervallo, pareggiando meritatamente quando Joao Pedro ha segnato dal dischetto.La squadra di Mikel Arteta è stata forse un po’ fortunata a lasciare la costa meridionale con qualcosa dopo che una vivace prestazione nel secondo tempo da parte della squadra di Fabian Hurzeler avrebbe potuto fruttare la prima vittoria su sette.Ma dato che cinque di quelle partite sono state pareggiate, forse non sorprende che i Seagulls ottengano un punto da una partita che ha incuriosito più che emozionato.