Grande Fratello Helena dopo la furiosa lite con Jessica | Non sapevo rispondere a parole ma non le avrei mai fatto del male

Nella Casa delPrestes ha confessato di provare vergogna per il gesto commessounaconMorlacchi.La modella brasiliana è stata protagonista di uno spiacevole episodio avvenuto durante una pesante discussione con. Il litigio, scatenato dal rifiuto didi passare il pane alla cantante, si è acceso quandoha dato più volte della “imbec*lle” alla coinquilina. Quest’ultima ha quindi chiesto adi smetterla di appellarla in quel modo, altrimenti avrebbe reagito in malo modo. Tuttavia l’ex leader dei Gazosa ha ripetuto ancora una volta quella parola, edsi è così alzata raggiungendo la cucina. Lì ha preso un bollitore, l’ha riempito d’acqua (fredda) e ne ha lanciato il contenuto. Successivamente, ha lanciato il bollitore stesso (QUI il video).