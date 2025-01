Romadailynews.it - Favola della domenica – La felicità

C’era una volta una bambina di nome Sofia che cercava un dono chiamato.I parenti e gli amici ne parlavano continuamente e si era convinta che fosse una faccenda importante, addirittura la più desiderabile.Perciò, quell’anno, decise di chiederla come regalo alla Befana.‘Cara Befana’ scriveva ‘invece di un gioco voglio chiederti una cosa a cui quelli che conosco tengono molto. Si chiama. Non so perché tutti la cercano, so solo che io sono nata felice e che lo sono ancora, perciò te la chiedo non per me ma per chi non ce l’ha. Chissà che non possa regalarla a qualcuno dei miei conoscenti. Ti ringrazio tanto per la tua gentilezza’.Sofia chiuse la letterina, la mise in una busta e la infilò sotto il cuscino. Era sicura che, al mattino, non l’avrebbe più trovata.E così fu.