Cornetti salati | ottimi per antipasti e party veloci da fare e golosi!

sfiziosi:ssimi dae super!Se in occasione di un pranzo o una cena non abbiamo idea di quale antipasto servire, potrà venirci in soccorso questa magnifica ricetta che ti suggeriamo qui appresso.Facili essimi da realizzare, si tratta diche possono funzionare da sfizioso antipasto e salvare la situazione in caso di visite improvvise.sfiziosi:ssimi dae super!Gli ingredientiPer una dozzina dici occorrono:1 rotolo di pasta sfoglia; un tuorlo d’uovo; un cucchiaio di semi di sesamo; 60 grammi di pancetta a fettine sottili; latte intero q.b.; 60 grammi di scamorza affumicata; un cucchiaino di crema al tartufo; 60 grammi di robiola; acqua q.b.; 460 grammi di pasta sfoglia (rettangolare).La preparazionePreparazione della pasta sfogliaSi prende un rotolo di pasta sfoglia e si taglia in due partendo dal lato lungo.