Universalmovies.it - Box Office USA | Musafa batte Sonic 3 nel primo weekend del 2025

Leggi su Universalmovies.it

: Il re leone ha vinto il primissimo BoxUSA del: il film Disney è riuscito a spuntarla contro un agguerrito3.Dopo due settimane di dominio, il terzo film dedicato al riccio alieno più veloce del grande schermo ha lasciato la prima posizione del botteghino nordamericano, ma non senza lottare; a raccogliere lo scettro, come anticipato in apertura, quelda molti considerato un flop dopo il suo esordio col freno a mano tirato.Secondo i dati offerti da BoxPro, infatti,: Il re leone ha incassato neldeluna cifra stimata di 23,83 milioni di dollari, con un calo molto contenuto del 35% circa, ed un totale sempre più convincente di 168,6 milioni. Il divario con i 191,7 milioni raccolti nel 2019 da Il Re Leone nello stesso lasso temporale è ancora enorme, ma di certo l’ottimo passaparola sta contribuendo al lento recupero di