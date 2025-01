Ilgiorno.it - Prove di recupero donando un sorriso ai piccoli pazienti

Dal carcere di Pescarenico a Lecco al reparto di Pediatria dell’ospedale di Merate per portare regali airicoverati. In occasione delle feste di Natale, un detenuto ospite della casa circondariale di Lecco si è vestito da Babbo Natale per portare ai bambini ricoverati in Pediatria regali realizzati e donati dai reclusi. Si tratta soprattutto di giochi per la stimolazione tattile, visiva e sensoriale, adatti anche a bimbi e ragazzini con disabilità. I regali sono stati acquistati grazie ad una tombolata di beneficenza organizzata dagli agenti della Polizia penitenziaria e da quanti in carcere lavorano, coinvolgendo anche i loro familiari, oltre che i detenuti. La casa circondariale di Lecco, sebbene molto piccola e con pochi spazi, è considerata un penitenziario modello per le iniziative che vengono organizzate.