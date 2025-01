.com - Promozione / Il Vismara aggancia la Fermignanese, terza la Vigor Castelfidardo

Il Marina vince a Fano in casa del S.Orso ed è quarto. Grande prestazione della Pergolese a Barbara. Mercoledì si porterà a termine la gara Pergolese – Biagio NazzaroIN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 4 gennaio 2024 – Vince ilcontro il Lunano, lacontro il Tavullia Valfoglia, pareggia lain casa ospitando il Moie Vallesina.Cambia la testa della classifica. Ora sono due in prima posizione mentre in coda è sempre più difficile la posizione dell’Appignanese. Gran risultato, netto e di forza, quello della Pergolese a Barbara.Sconfitta la Jesina a Sassoferrato, terzo stop consecutivo/ Jesina, il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi: 1-0 a Sassoferrato– MOIE VALLESINA 0-0– Marcantognini, Santi, Mariotti, Giovannelli, Fraternali A.