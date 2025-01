Terzotemponapoli.com - Non solo Fiorentina-Napoli: le ‘osservazioni’ di Corbo

: di seguito l’editoriale di Antoniotratto dall’edizione odierna di Repubblica. ” “Si può fare meglio?”, è questo che c’è da chiedere ad Antonio Conte a 20 partite dalla fine. Ed ilpuò far meglio se definisce obiettivo e gioco, come si augurano da Los Angeles il presidente ed i milioni di tifosi sparsi nel mondo. Ilnon ha certo il dovere di vincere lo scudetto, ma l’obbligo di lottare fino in fondo. Giusto che ci pensino il pubblico e lo stesso presidente se ilsceglie un allenatore di grido, nonesigente; se assume uno staff numeroso e costoso che ha già prodotto buona preparazione atletica e riscritto il galateo di una squadra forte ma precipitata l’anno scorso tra ozio e anarchia; se otto giocatori su 11 sono quelli dello scudetto 2023; se manda il direttore sportivo Giovanni Manna a completare il mercato estivo”.