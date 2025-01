Mister Movie | Squid Game 2 | Il Dilemma del Front Man tra Oscurità e Speranza

Leggi su Mistermovie.it

La seconda stagione dipromette di approfondire l’enigmaticoMan, interpretato da Lee Byung-hun, e il suo complesso rapporto con Gi-hun (Lee Jung-jae). Il creatore Hwang Dong-hyuk ha rivelato come In-ho, un ex vincitore divenuto supervisore dei giochi, sia stato trasformato dall’esperienza, al punto da rinunciare alla sua fede nell’umanità. Tuttavia, l’arrivo di Gi-hun mette alla prova il suo cinismo, generando una lotta interiore tra ammirazione e rivalità.Il Parallelismo con Darth VaderIn-ho viene paragonato da Hwang a Darth Vader, un personaggio caduto nell’dopo aver perso la. Come Gi-hun, In-ho era entrato nel Gioco del Calamaro con intenzioni nobili, ma le brutalità vissute lo hanno spinto a perdere fiducia nell’umanità. Ora, osservando Gi-hun combattere per un cambiamento che lui stesso non è riuscito a realizzare, ilMan prova un misto di disprezzo e invidia.