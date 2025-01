Anteprima24.it - Con gli ultimi anche in periferia, nuovo Centro ascolto Caritas

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUndidelladiocesiana di Avellino è attivo da oggi nella frazione Contrada Quattrograna.Un segnale di vicinanza a zone e persone “dimenticate”, ha detto il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, al taglio del nastro affiancato dal sindaco Laura Nargi. “In questo modo cerchiamodi far fronte alle esigenze delle tantissime persone che si rivolgono al Dormitorio e la Mensa dei Poveri di via Morelli e Silvati ma certo- ribadisce il Vescovo- la Chiesa non può fare tutto da sola e non ce la fa nemmeno”. “Luoghi come ildidellaDiocesi di Avellino- ha aggiunto Nargi- momenti di solidarietà e di comunione come quello vissuto stamattina accanto a sua eccellenza il vescovo Arturo Aiello e ai volontari, ci rendono una grande, unita e solidale comunitàOggi è un bel giorno per Avellino perché aprire a Quattrograna Ovest un secondo spazio dove incontrare e aiutare le persone che vivono situazioni di disagio, aiuta a ridurre ogni distanza e ogni forma di barriera e rende queste istituzioni davvero vicine a chi ha più bisogno”.