Xbox Store dà il via alle offerte Ultima Chance e Beyond Countdown con tantissimi giochi in sconto

L’inaugura il 2025 con una doppia promozione: le“Last” e ““, valide fino alla giornata del 13 gennaio 2025.Con oltre 300e DLC in, questa nuova tornata di sconti offre un’opportunità preziosa per acquistare i titoli ed i contenuti aggiuntivi che si desiderano, recuperando titoli di punta e gemme del passato. Si tratta di conseguenza di un’occasione ideale per ampliare la propria libreria digitale.Tra idi maggior rilievo, spicca Starfield: Shattered Space, ina 23,99€ (-20%), insieme al gioco base, disponibile a 63,99€ per la versione standard e 87,99€ per la Premium Edition (incluso il DLC). Anche Fallout 4 è una scelta interessante, proposto a 7,99€.Gli appassionati di Borderlands potranno approfittare dell’offerta sulla Next Level Edition a 7,49€ o sull’te Edition a 24,99€ (rispetto ai 99,99€ originali), che comprende tutte le espansioni.